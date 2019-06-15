SPOR Ağaoğlu: Yusuf ve Abdülkadir için 160 milyon Euro verseler bu sene satmayı düşünmüyorum

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Monaco ile Lille kulüplerinin Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür'ü istediğini belirterek, "En son bu kulüplerle konuştuğumuz zaman, 'Kulübün borcu 160 milyon Euro, o 160 milyon Euro'nun tamamını getirip masanın üstüne koysanız da ben bu sene o oyuncuları satmayı düşünmüyorum' dedim" açıklamasında bulundu.

Trabzonspor Kulübü 44'üncü Olağan Divan Genel Kurulu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizami Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski başkanlar, eski ve yeni yöneticilerin yanı sıra, divan kurulu üyeleri hazır bulundu. Genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından genel kurul divanı oluşturuldu. Genel kurulun ilk konuşmasını ise Divan Başkanı Ali Sürmen gerçekleştirdi.

SÜRMEN: TRABZONSPOR'UN LİGİ 4'ÜNCÜ BİTİRMESİ BAŞARIDIR

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yaptığı konuşmada kulübün sorunlarını dinlemek için gelenlere teşekkür ederek, "Ekonomik darboğaza rağmen Trabzonspor'un ligi 4'üncü sırada bitirmesi başarıdır. Bu başarılarından dolayı Sayın Başkan, yönetim kurulu, Ünal hocamızı ve değerli futbolcularımızı kutluyoruz. Trabzon'un evladı olan Şenol Güneş'in de Milli Takım'a seçilmesi camia açısından övünç kaynağı oldu. O, takımın başına geçtikten sonra Milli Takım'ın oynadığı futbol ve sonuçlarla mutlu olduk, sevindik. Kendisini ve Milli Takım futbolcularını, hepsini kutluyoruz. Kulüplerin savurgan harcamalardan vazgeçmeleri gerek. Futbol yasası çıkarılarak yöneticilerin keyfi harcamalarının önünün kesilmesi gerek" dedi.

Sürmen, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanlarıyla 10 Temmuz'da Trabzon'da toplantı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

AĞAOĞLU: YARINA GURUR DUYACAK TRABZONSPOR BIRAKMAK BOYNUMUZUN BORCU

Ali Sürmen'in ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu konuşma yaptı. Trabzonspor'un sıkıntılı sürecinde görev almayı fedakarlık olarak algılayan insanlardan olmadıklarını ifade eden Ağaoğlu, "Bu süreci bir fedakarlık olarak niteleyeceksek, geçmişteki zafer ve şampiyonluklarla sevinme ve coşku hakkına sahip değildik. Trabzonspor, ülkede bizi kimliğimizi veren bir kurum. Trabzonspor, bu coğrafyada çocuğun ana rahmine düştüğünde oluşmaya bir başlayan sevdadır. Dünyanın herhangi bir köşesinde rastlanır mı bilmem ama bu ülkede rastlanamayacak bir sevda. Ana rahmine düştüğünden itibaren Trabzonspor sevdalısı bu gençlere bizim Trabzonspor ile kimlik bulmuş insanlar olarak çok büyük borcumuz var. Yarın onlara gurur duyacakları ve kendilerinden sonra gelecek kuşaklara o gururu taşıyacak bir Trabzonspor'u bırakmak, hepimizin aslı görevi boyumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

'TRANSFER BÜTÇEMİZ 2-3 MİLYON EURO CİVARINDA'

Ağaoğlu, daha önceki dönemde UEFA'da Finansal Fair Play anlaşması aşıldığı için disiplin kuruluna sevk edildiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"2018 yılında 5 milyon Euro gelir-gider farkı zararı aşmaması taahhüdü 55 milyon Euro ile 10 katı fazlasıyla aşıldığı için UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildik. Disiplin kuruluna bugün geldiğimiz noktada UEFA'nın mali disiplin komitesinin yazdığı tavsiye niteliğinde '5 milyon Euro'nun altında kalırlarsa Avrupa kupalarına bazı cezai şartlar yerine gelmesi koşuluyla devam etmeleri uygundur' görüşü içinde bulunmaktayız. Şu an transfer mevsimi, geçen sene de aynısı vardı. Geçen sene 2.2 milyon Euro'luk transfer yaptık. Bu sene de bu civarda olacak. 'Para var harcamıyorlar, kulübün başkanı cimri\

Kaynak: DHA