Ağabeyine özenerek başladığı kick boksta dünya üçüncüsü oldu

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, ağabeyinin antrenmanlarını izleyerek başladığı kick boks sporunda 15 Türkiye, 3 Avrupa kupası şampiyonluğu, gençler kategorisinde de dünya ikinciliği bulunan Ceren Kaçar (25), İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'ndan da üçüncülükle döndü. Kaçar'ın şimdiki hedefi dünya şampiyonluğunun yanı sıra, olimpiyatlara katılarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek.

Diyarbakır'da yaşayan 25 yaşındaki

Kendisi de milli sporcu olan Kaçar'ın ağabeyi Çağlar Bingöm de, "Kardeşim bizim antrenmanlara gide gele heves etmeye başlamıştı. Hocamız da onla çok ilgileniyordu. Yeteneklerini de keşfedince devam etmesini istedi. Ondan sonra öyle başladı. Tabi ilk etapta ufak yaşta başlayınca hobidir, zaman geçsin diye başlamıştık ama daha sonra ilerledikçe yeteneklerini göstermeye başladı. Çalıştıkça dereceler almaya başladı. Gençler kategorisinden sonra artık milli takım düzeyinde katılmaya başladı. Ondan sonra üst üste aldığı şampiyonalar oldu. Avrupa maçları oldu. Derece aldıkları oldu, alamadıkları oldu ama antrenmanlarına hep devam etti. Zor şartlarda da olsa elimizden geldiğince yapmaya devam ettik ve kendisini antrenörümüzle beraber hazırlamaya çalıştık. O da bu antrenmanlar neticesinde güzel bir başarı elde etti. Çalışmaya devam. Aynı şekilde önümüzdeki turnuvalarda da başarılı bir şekilde gidip inşallah yine ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir" diye konuştu.