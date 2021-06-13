SPOR Afyonkarahisar'da motokros yarışlarında final etabı
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SPOR Afyonkarahisar'da motokros yarışlarında final etabı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da motokros yarışlarında final etabıVIDEO YOKAli Fuat GÜÇLÜERAFYONKARAHİSAR, (DHA)-AFYONKARAHİSAR'ın ev sahipliğinde düzenlenen Balkan, Avrupa ve Türkiye Motokros final yarışları başladı.

Afyonkarahisar'da motokros yarışlarında final etabı

VIDEO YOK

Ali Fuat GÜÇLÜERAFYONKARAHİSAR, (DHA)-

AFYONKARAHİSAR'ın ev sahipliğinde düzenlenen Balkan, Avrupa ve Türkiye Motokros final yarışları başladı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışları birinci etabı ile başladı. Dünkü sıralama turlarının ardından Afyon Motor Sporları Merkezi'nde bugün devam eden final yarışlarına, Türkiye, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 140 sporcu katıldı. Nefes kesen yarışlarda liderliği kovalayan sporcular, yeni boy gösteren sporculara tur bindirirken, bazı sporcular ise pistin azizliğine uğrayıp ufak çaplı kazalar geçirdi. Kaza sırasında pistte görevli pist hakemleri de sarı bayrak sallayarak diğer yarışçıların da kaza yapmasını engelledi.

SPOR Afyonkarahisar'da motokros yarışlarında final etabı
SPOR Afyonkarahisar'da motokros yarışlarında final etabı
SPOR Afyonkarahisar'da motokros yarışlarında final etabı
SPOR Afyonkarahisar'da motokros yarışlarında final etabı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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