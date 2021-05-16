SPOR Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı

Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandıAli Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-SÜPER Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın Afyonkarahisar'daki taraftarları araçlarıyla tur atarken, bazı taraftarlar ise evlerinin balkonlarında kutlamalara katıldıSüper Lig'de 40 maça çıkarak 84...

Afyonkarahisar'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-

SÜPER Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın Afyonkarahisar'daki taraftarları araçlarıyla tur atarken, bazı taraftarlar ise evlerinin balkonlarında kutlamalara katıldı

Süper Lig'de 40 maça çıkarak 84 puana ulaşan ve Galatasaray'ı averajla geride bırakan Beşiktaş, 2020-21 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Afyonkarahisar'daki Beşiktaş taraftarları şehrin işlek caddelerinde araçlarıyla şampiyonluk turları attı. Kutlamalara bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından katıldı.

Polis ekipleri ise sokağa çıkan vatandaşları sürekli olarak anonslar yaparak evlerine girmeleri yönünde uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı