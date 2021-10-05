Afyonkarahisar'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Afyonkarahisar'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Amatör Spor...

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri Afyonkarahisar'da başladı.

Amatör Spor Haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da sportif etkinlikler ile dopdolu geçecek. 7 Ekim'de Afyonkarahisar Zafer Meydanı'ndan başlayacak olan kortej yürüyüşü, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda son bulacak ve spor salonunda yapılacak açılış töreniyle yapılacak. Etkinlikler kapsamında 3 bin yıllık tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran, yapılan çalışmalarla adeta küllerinden yeniden doğan Frig Vadisi içerisinde bulunan Ayazini Köyü ve Emre Gölü'ne bir bisiklet turu düzenlenecek. 9 Ekim 2021 tarihinde Ayazini köyü-Emre Gölü'ne düzenlenecek olan bisiklet turu saat 11.30'da başlayacak. Bisiklet turu için vatandaşların 9 Ekim'de Zafer Meydanı'nda toplanmaları gerektiği açıklandı. Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Mustafa Keser
Spor Muslera Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Tahir Büyükakın Gazeteler Şans Oyunları Mimar Sinan Bekir Pakdemirli Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afyonkarahisar'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:21:27. #1.12#