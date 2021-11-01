AFJET Afyonspor Başkanı Yusuf Ulutürk istifa etti

AFJET Afyonspor'un kongre haberi Vali'den geldi AFJET Afyonspor Başkanı Yusuf Ulutürk'ün istifa ettiğini açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ede AFJET Afyonspor'da Başkan Yusuf Ulutürk'ün istifa etti. Ulutürk'ün istifasını Vali Gökmen Çiçek açıklayarak kulübün kongreye gideceğini ve kongreye de AFJET Afyonspor Başkan Vekili Süleyman Karakuş'un öncülük edeceğini belirtti. Vali Çiçek açıklamasında Ulutürk'e teşekkür ederek, "AFJET Afyon sporun başarısı için büyük fedakarlıklarla hizmet eden AFJET Afyonspor'un Başkanı Yusuf Ulutürk bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar yaptıkları hizmetler için kendilerine teşekkür ediyorum. Takımımızı desteklemeye hep beraber devam edeceğiz. AFJET Afyonspor kongreye Başkanvekili Süleyman Karakuş tarafından götürülecektir. Takımımız Süleyman Karakuş yönetiminde emin adımlarla hedefine doğru yürüyüşünü devam ettirecektir. Büyük AFJET Afyonspor camiamıza hayırlı olsun. Başarılar diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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