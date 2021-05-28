SPOR Aerobik cimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu
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SPOR Aerobik cimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı altın madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı altın madalya kazandı.

Bakü'nün ev sahipliği yaptığı Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar kategorisinde finale kalan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı bugün altın madalya için yarıştı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Ayşe Begüm, 21.850 puanla altın madalyaya ulaştı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AYŞE BEGÜM ONBAŞI İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 21.850 puanla altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'yı yürekten kutluyorum. Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Ayşe Begüm Onbaşı'nın başarısında başta ailesi olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı dinleten milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."

SPOR Aerobik cimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu
SPOR Aerobik cimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu
SPOR Aerobik cimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu
SPOR Aerobik cimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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