Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Spor
Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı.

MANİSA (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı.

Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 92 sporcu katılıyor. İlk gün 12-14 yaş kategorilerinde mücadelelerinin yaşanacağı organizasyon yarın 15-17 yaş ile yetişkin gruplarıyla devam edilecek.

Tekler, çiftler, triolar ve grup kategorisindeki şampiyona yarın sona erecek.

AA / Ahmet Bayram - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title