Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Spor
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı.
MANİSA (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı.
Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 92 sporcu katılıyor. İlk gün 12-14 yaş kategorilerinde mücadelelerinin yaşanacağı organizasyon yarın 15-17 yaş ile yetişkin gruplarıyla devam edilecek.
Tekler, çiftler, triolar ve grup kategorisindeki şampiyona yarın sona erecek.
AA / Ahmet Bayram - Spor Haberleri