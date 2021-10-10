Adıyaman FK: 3 Etimesgut Belediye Spor: 0

ADIYAMAN (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman Futbol Kulübü, kendi sahasında ağırladığı Etimesgut Belediye Spor'u 3-0 yendi.

Adıyaman Futbol Kulübü, Etimesgut Belediye Spor'u ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Hamit Basık yönetti.

Maçın ilk yarısının 45+1. dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Ömer Alper Tatlısu'nun attığı gol ile maç 1-0 oldu.

Maçın 64.dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Taylan Özgün'ün vurduğu top fileyle buluştu. Maç 2-0 oldu. 7 Dakika uzatmalara gidilen maçın 90+2. Dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Taylan Özgün'ün attığı gol ile maç 3-0 oldu. Maçta başka gol olmayınca maç, 3-0 tamamlanarak sona erdi.

Maçın 9.dakikasında Etimesgut Belediye Spor oyuncusu Erdi Zengin'e maçın hakemi tarafından kırmızı kart gördü. - ADIYAMAN