Adıyaman FK: 3-2

STAT: İnegöl

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Barış Çardaklı, Mücahid Adem Çelebi

TFF 2'nci Lig'de mücadele veren İnegölspor, kendi evinde ağırladığı Adıyaman Futbol Kulübü'nü 3-2 yenerek 3 puan almayı başardı.

33'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bahadır, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

85'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Ömer Faruk, rakip oyuncu Evren tarafından düşürüldü. Evren ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Topun başına geçen Ömer Faruk'un vuruşu, İnegölspor'u 3-2 öne geçirdi. Maç da bu skorla sona erdi.