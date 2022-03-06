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SPOR Adıyaman'da maç sonrasında gerginlik

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Adıyaman'da maç sonrasında gerginlikMahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Adıyaman FK - Ergene Velimeşespor karşılaşmasının ardından ev sahibi ekibin oyuncuları ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

ADIYAMAN (DHA) - Adıyaman'da maç sonrasında gerginlik

Mahir ALAN/ ADIYAMAN,(DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Adıyaman FK - Ergene Velimeşespor karşılaşmasının ardından ev sahibi ekibin oyuncuları ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 28'inci haftasında Adıyaman FK sahasında Ergene Velimeşespor ile karşı karşıya geldi. Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Mücadelenin ardından oyuncular soyunma odasına giderken, ev sahibi ekipten bir futbolcu ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, gerginlik çıkartan taraftarlar tribünden uzaklaştırıldı.

SPOR Adıyaman'da maç sonrasında gerginlik

SPOR Adıyaman'da maç sonrasında gerginlik

SPOR Adıyaman'da maç sonrasında gerginlik

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Futbol Federasyonu, Adıyaman, DHA, Güncel, Haberler

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