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Adilcevaz Türşad Voleybol Takımı evinde Kayseri ekibini yendi

AA / Harun Nacar - Haberler | Spor
Adilcevaz Türşad Voleybol Takımı evinde Kayseri ekibini yendi

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi Karşılaşmasında Adilcevaz Türşad Voleybol Takımı, Kayseri Develi Spor'u 3-2 mağlup etti.

KAYSERİ (AA) - TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi Karşılaşmasında Adilcevaz Türşad Voleybol Takımı, Kayseri Develi Spor'u 3-2 mağlup etti.

Adilcevaz Türşad Spor Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, maçın ardından yaptığı açıklamada, geçen sezon Efeler Ligi'ni basit hata ile kaybettiklerini söyledi.

Be yıl iddialı bir takım kurduklarını ve sezona galibiyetle başladıklarını aktaran Köstekçi, "Çok önemli bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Bu yıl sezonu birinci bitirip kupayı ilçemize, Bitlis'e getirmeyi planlıyoruz. Teknik heyetimiz ve takım olarak kazanmaya odaklıyız. Bize destek olan, gönül veren, dua eden herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Maçı Kaymakam İsmail Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Günerci ve taraftarlar izledi.

AA / Harun Nacar - Spor Haberleri
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Haber: Adilcevaz Türşad Voleybol Takımı evinde Kayseri ekibini yendi - Haberler Spor
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