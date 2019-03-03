Spor Adil Gevrek Bize karşı adaletsizlik yapıldı

Taha AYHAN MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, ligin 24'üncü haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, VAR sistemi doğru kullanılmıyor. İlk senesi hataları olabilir dedik, mutlaka tabii hataları olabilir. Hakemler de hata yapabilir ama bugün VAR sistemine başvurulmaması bizim kafamızda soru işareti oluşturdu dedi.

Bugün kendilerine karşı büyük adaletsizlik yapıldığını savunan Gevrek, şunları söyledi Bugün olmayan bir penaltı verildi. Ben kararı bütün Türkiye kamuoyuna bırakıyorum. VAR'a gidilmiyor, hiçbir şekilde VAR'ın başındaki hakemler uyarmıyor mu Bu yapılanlar haksızlıktır. Şimdi burada konuşacaksın, niye konuştun diye ceza kesecekler. O zaman susalım koyun gibi konuşmayalım. Bütün bu futbolcuların, şehrin emeği bir kişi tarafından çalınsın. Bu artık yeter.

Gevrek, VAR'ın olması gerektiğini her zaman söylediklerini hatırlatarak, VAR sistemi doğru kullanılmıyor. İlk senesi hataları olabilir dedik, mutlaka tabii hataları olabilir. Hakemler de hata yapabilir ama bugün VAR sistemine başvurulmaması bizim kafamızda soru işareti oluşturuyor. Gerçekten bugüne kadar hep sustuk konuşmadık. Hakemler hakkında konuşmayalım, hakemlerimizdir dedik hata yapabilirler dedik. Ama bugünkü hata o kadar bariz bir hata ki baktığınız zaman yorumcular yorumlayacaklar. Kamuoyu yorumlayacak. Baktığınız zaman bunun penaltı olmadığını bütün Türkiye biliyor.

Kaynak: DHA