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Adasokağı sezona galibiyetle başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Adasokağı sezona galibiyetle başladı

Adasokağı Spor Kulübü, Kadınlar Hentbol 1. Ligi'ndeki ilk maçında Yüreğir Serinevler Salonu'nda 68 Aksarayspor'u 24-23 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Adasokağı Spor Kulübü, Kadınlar Hentbol 1. Ligi'ndeki ilk maçında Yüreğir Serinevler Salonu'nda 68 Aksarayspor'u 24-23 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Bu sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Adasokağı Spor Kulübü, geçen sezonun gol kraliçesi olan sporcusu Şerife Tunç'un sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta ikinci yarıdaki etkili oyunuyla rakibini zorda olsa mağlup etmeyi başardı.

İlk devre soyunma odasına 14-10 geride giren Adasokağı Spor Kulübü, taraftarının desteğiyle rakibini 24-23 yendi.

Adasokağı Spor Kulübünde en skorer isim 6 golle Buket Seven oldu.

Adasokağı Spor Kulübü ligdeki 2. maçını ise deplasmanda Elazığ Spor Kulübü ile oynayacak.

Sezona galibiyetle başlamanın çok anlamlı olduğunu belirten antrenör Nesimi Dağdoğan, özelikle ikinci yarıdaki oyunlarının zaferi getirdiğini hatırlattı. Bu sezon öncelikli hedeflerinin play offa kalabilmek olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bırakın grubu liglerin en genç takımıyız. Önümüzdeki engelleri tek tek geçip bir üst lige çıkmanın hesaplarını yapıyoruz. Destekçilerimize ve bizi yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi. - ADANA

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