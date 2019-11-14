"Spor adası" Karacabey'e değer katıyor

14.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:19

Karacabey Belediyesi, ilçede spora olan desteğini sürdürüyor. 'Spor adası' olarak anılan yerleşkede Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışmalar sona erdiğinde şehrin sportif yönüne yakışır bir çalışmanın ortaya çıkacağını söyledi.



Belediye Başkanı Ali Özkan, Çanakkale Yolu üzerinde 40 dönümlük bir arazi üzerinde bulunan ve Spor Adası olarak anılan yerleşkede Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları inceledi. Farklı branşlarda spor dallarını içerisinde bulunduran yerleşkede toplamda 7 saha, bir salon ve bir büyük stat mevcut.



Özellikle şehrin giriş ve çıkışlarına önem verdiklerini belirten Özkan, bu alanda atıl durumda kalan boş yerleri de işlevine uygun hale getirmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Özkan, 40 dönümlük bir alan üzerinde bulunan yerleşkede şehir stadı, spor salonu, güreş salonu, tenis kortu, basket sahası ve biri çim diğeri sentetik olmak üzere 2 açık futbol sahasının yer aldığını ifade ederek, "35 yıl önce yapılan ilçe stadımızda, Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle gerekli bakımları yapmıştık ve verimli bir kullanım alıyoruz.Buradaki boş alan kötü görüntüye sebep oluyordu. Bu alanda her yaşın spor yapabileceği bir şekilde ve Spor Adası konseptine uygun olarak düzenlemeler yapıyoruz. Yürüyüş ve koşu yolları ile sosyal alanlar hazırlıyoruz. Aynı zamanda, Atatürk Kültür Parkı'na komşu oluşu ile Spor Adası'na yürüyüş ve koşu parkurlarını entegre ediyoruz. Karayolları ile yaptığımız iş birliği kapsamında, burayı alt geçit ile bağlayarak iki parkı bütün hale getiriyoruz. Geçişin daha rahat olması için genişletmeyi Karayolları desteğiyle sağladık" dedi.



Yerleşkede spor, yürüyüş ve koşu yapan vatandaşların buradan entegre olmuş bir biçimde Atatürk Parkı'na geçebileceklerini dile getiren Özkan, tamamlandığında Karacabey'e yakışan ve Spor Adası olarak tabir edilecek yerleşkeyi, görsel yönüyle de zengin bir şekilde ilçeye kazandıracaklarını kaydetti. Spor Adası'nın ardından Atatürk Kültür Parkı'na bağlanacak olan alt geçitte de çeşitli incelemelerde bulunan Özkan, çalışmalar sona erdiğinde şehrin sportif yönüne de yakışır bir çalışmanın ortaya çıkacağının altını çizdi.



10 farklı branş



Öte yandan, Karacabey'de bulunan Spor Adası 40 dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor. İçerisinde M. Fehmi Gerçeker ilçe stadyumunun yanı sıra, Atatürk Spor Salonu, sentetik çim futbol sahası, dış çim antrenman sahası, tenis kortu ve açık basketbol sahası ile koşu ve yürüyüş parkurları yer alıyor.



Spor Adası içerisindeki tesisler futbol, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, karate, okçuluk, wushu, kort tenisi gibi 10 farklı branşta aynı anda 417 sporcuya hizmet verebilirken, 4 bin kişilik seyirci kapasitesiyle de göz dolduruyor. - BURSA

Kaynak: İHA