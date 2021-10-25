Adanalı muaythai sporcuları, milli formayı giymek için ter döküyor

ADANA (AA) - Türkiye'de son yıllarda popüler sporlar arasına giren muaythai yeteneklerini keşfeden sporcular, milli takım çatısı altında müsabakalara katılmak için güç depoluyor.

Adana'da haftanın belirli günlerinde Barış Mahallesi'ndeki Fırtına Fight Clup Spor Kulübünde bir araya gelen yaklaşık 60 sporcu, muaythaide kendilerini geliştirerek ileride milli formayı giyebilmek için ter döküyor.

Isınma hareketleri ile başladıkları antrenmanlarında teknik, taktik ve torba çalışması gerçekleştiren sporcular, güç ve kondisyon için de ringde maç yapıyor.

Antrenör Ahmet Alpaslan Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 11 yıldır kick boks ve muaythai branşında sporcular yetiştirdiğini söyledi.

Her yıl mili takıma şampiyon sporcular gönderdiğini anlatan Benli, "Adana'da muaythai ve kick boks şu anda popüler sporlar arasında yer alıyor. Her yıl Adana'dan çok sayıda sporcu muaythaide milli formayı giyiyor. Biz bu sene kendi kulübümüzden 4 sporcuyu milli takıma gönderdik. Hem muaythai hem kick boksta yetenekli sporcularımız var." diye konuştu.

Benli, salonundaki sporcuların hem milli formayı giyebilmek hem de katılacakları şampiyonalarda derece alabilmek için çalıştığını belirtti.

Muaythai ile 3 yıl önce tanıştığını anlatan 16 yaşındaki Fikriyenaz Yavuz, "İllerarası düzenlenen turnuvalarda birçok birincilik elde ettim. Muaythaide Türkiye üçüncülüğüm var. Milli takım formasını giymek, yurt dışında ülkemi temsil etmek istiyorum. Umarım bir gün başarırım. Antrenmanlara çok yoğun bir tempoyla devam ediyoruz. Bir gün milli takım formasını giyip, ülkemizi temsil edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi öğrencisi Eylem Çalık (14) da arkadaşlarının yönlendirmesiyle muaythai ile tanıştığını aktardı.

Yaklaşık 4 yıldır dövüş sporlarıyla ilgilendiğini belirten Eylem, Türkiye üçüncülüğü bulunan muaythaide milli takım formasını giyebilmek için sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi.

Muaythaide Türkiye ve Avrupa şampiyonasında derecesi olan Umut Ahmet Özdemir, "Dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum." şeklinde konuştu.