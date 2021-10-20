Adana Demirsporlu futbolcular, Mimar Sinan İlkokulu'nu ziyaret etti

ADANA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Adana Demirsporlu bazı futbolcular, Mimar Sinan İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sportif Direktör Gökhan Göktürk ve bazı futbolcular, Mimar Sinan İlkokulu'nu ziyaret etti.

Burada öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektiren oyuncular, daha sonra öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti.