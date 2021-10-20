Adana Demirsporlu futbolcular, Mimar Sinan İlkokulu'nu ziyaret etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirsporlu futbolcular, Mimar Sinan İlkokulu'nu ziyaret etti

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adana Demirsporlu futbolcular, Mimar Sinan İlkokulu'nu ziyaret etti

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirsporlu bazı futbolcular, Mimar Sinan İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

ADANA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Adana Demirsporlu bazı futbolcular, Mimar Sinan İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sportif Direktör Gökhan Göktürk ve bazı futbolcular, Mimar Sinan İlkokulu'nu ziyaret etti.

Burada öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektiren oyuncular, daha sonra öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Adana Demirsporlu futbolcular, Mimar Sinan İlkokulu'nu ziyaret etti

Adana Demirsporlu futbolcular, Mimar Sinan İlkokulu'nu ziyaret etti

Adana Demirsporlu futbolcular, Mimar Sinan İlkokulu'nu ziyaret etti

Adana Demirsporlu futbolcular, Mimar Sinan İlkokulu'nu ziyaret etti

AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri
Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir

Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir

 TFF ceza yağdıracak! Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'ye sevk edildi

TFF ceza yağdıracak! Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'ye sevk edildi

 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı sonuç verdi! Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı sonuç verdi! Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title