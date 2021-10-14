Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Sakatlığını atlatan David Akintola, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Kulüp Başkanı Murat Sancak da antrenmanı takip etti.

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri
Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

 Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

 Süper Lig'in başarılı ekibi Hatayspor'a transfer yasağı

Süper Lig'in başarılı ekibi Hatayspor'a transfer yasağı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Işıl Sergen Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Sergio Perez Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 21:24:43. #1.17#