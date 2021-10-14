Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Sakatlığını atlatan David Akintola, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Kulüp Başkanı Murat Sancak da antrenmanı takip etti.