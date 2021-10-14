Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'ın hedefi ay yıldızlı formayı giymek Açıklaması - Haberler Spor
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Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'ın hedefi ay yıldızlı formayı giymek Açıklaması

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Spor
Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'ın hedefi ay yıldızlı formayı giymek Açıklaması

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın, A Milli Futbol Takımı'nda forma giymeyi hedeflediğini söyledi.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın, A Milli Futbol Takımı'nda forma giymeyi hedeflediğini söyledi.

Samet Akaydın, AA muhabirine, mavi-lacivertli takımla galibiyet serisi oluşturmaya gayret ettiklerini belirtti.

Takım olarak sezonun ilk haftalarında uyum sorunu yaşadıklarını ve bu sorunu sonraki süreçte aştıklarını anlatan Samet, "İyi oyuncular gelmeye başladı, yeni hocamızın bize verdiği taktikleri sahada daha iyi yapmaya başladık ve inşallah bunun devamı gelir." dedi.

Samet, son 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik aldıkları serinin kendilerini motive ettiğini vurgulayarak, "Yeni Malatyaspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz, böylece serimizi devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Adana Demirspor'a uzun yıllar hizmet etmek istiyorum"

Hedeflerini de anlatan 27 yaşındaki savuma oyuncusu, şunları kaydetti:

"Ben buraya transfer olurken oynamak için alındım ama bazı aksaklıklar futbolda oluyor. Takım iyi gitti, takım iyi giderken oynamamak zor oluyor. Biz de bu süreçte kendimizi bırakmadık, salmadık, çalışmaya devam ettik. Sabırla mücadeleme devam ettim. Buradan öncelikle başkanıma teşekkür etmek istiyorum, hiçbir zaman bana desteğini esirgemedi, 'Sabret, çalışmana devam et.' dedi. Ben de gerçekten sabırla çalıştım. Bu sezon formayı aldım. Yeni hocamız bana güveniyor ben de ona güveniyorum ve güvenini boşa çıkarmamak için her gün daha çok çalışıyorum. Her maç kendimi daha çok geliştirmek istiyorum, inşallah bunu başaracağım. Adana Demirspor'a uzun yıllar hizmet etmek istiyorum."

Takım olarak birçok başarıya ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Samet, "Hedeflerimiz var, inşallah bu hedefleri sağ salim yerine getiririz. Öncelikle tabii Adana Demirspor. Öncelikli hedefim Adana Demirspor'a güzel günler geçirtmek, sonraki hedefim milli takım." şeklinde konuştu.

AA / Ozan Efeoğlu - Spor Haberleri
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Haber: Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'ın hedefi ay yıldızlı formayı giymek Açıklaması - Haberler Spor
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