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SPOR Adana Demirspor taraftarı, Bursaspor maçını açık havada ve araçlarda izledi

SPOR Adana Demirspor taraftarı, Bursaspor maçını açık havada ve araçlarda izledi Adana'da Yüreğir Belediyesi, 26 yıl sonra tekrar Süper Lig'e çıkmak için Bursaspor ile play-off yarı final ilk karşılamasına çıkan Adana Demirspor'un maçını dev ekranda izletti.

SPOR Adana Demirspor taraftarı, Bursaspor maçını açık havada ve araçlarda izledi
23.07.2020 00:44 | Son Güncelleme: 23.07.2020 01:39

SPOR Adana Demirspor taraftarı, Bursaspor maçını açık havada ve araçlarda izledi

Adana'da Yüreğir Belediyesi, 26 yıl sonra tekrar Süper Lig'e çıkmak için Bursaspor ile play-off yarı final ilk karşılamasına çıkan Adana Demirspor'un maçını dev ekranda izletti. Millet Bahçesi'nde organize edilen etkinlikte binlerce Adana Demirspor taraftarı, takımlarının deplasman maçını araçlarından ve açık havada oturarak izledi.
TFF 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor, 26 yıllık Süper Lig özlemine son vermek için deplasmanda Bursaspor ile play-off yarı final ilk maçına çıktı. Yüreğir Belediyesi de Adana Demirsporlu taraftarların play-off heyecanını doya doya yaşaması için Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekrandan maçı izlettirdi. Alanı dolduran binlerce Adana Demirspor taraftarı, hem araçlarında hem de alanda oturarak maçın heyecanına ortak oldu. Alanda önce taraftarları selamlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, daha sonra taraftarlarla 3'lü çekti.
ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAĞIZ
Adana Demirspor'un 26 yıldan bu yana devam eden bir Süper Lig özleminin olduğunu anlatan Başkan Kocaispir, şöyle konuştu Adana Demirspor, maalesef yıllardır hak ettiği Süper Lig'de yer alamadı birtakım sebeplerle. Birçok sefer Play-Off'tan geri döndü. Ama inanıyorum bu sefer şeytanın bacağını kıracağız. Ben de bir Adana Demirspor taraftarıyım. Ama gönül isterdi ki Adanaspor da başarılı olsun. Her iki takımımızı da destekliyoruz. Bugün Adana Demirspor'un elinde bir fırsat var. Bursaspor'u deplasmanda mağlup edip, avantaj elde etmek istiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Adana Demirspor taraftarı her zaman çok meşhur. Takımına çok sadık. İnşallah bugün taraftarın manevi desteği ile futbolcularımız da çok iyi performans gösterecekler ve Süper Lig yolunda bu kapıyı açacağız. 2-0 olsun bizim olsun.
Başkan Kocaispir, daha sonra taraftarla birlikte maçı izledi.
Eşi ve çocuklarıyla maç izlemeye gelen Gülten Ulaş ise Bu sene çok umutluyuz. Şampiyon Adana Demirspor. Her zaman izliyoruz, hiç kaçırmıyoruz. Yemeğimizi yaptık, direkt buraya geldik dedi.

- Taraftarı

Kaynak: DHA

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