Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde bir antrenman gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Dün 2-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.