Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Spor
Adana Demirspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Adana Demirspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde bir antrenman gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Dün 2-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.
AA / Ozan Efeoğlu - Spor Haberleri