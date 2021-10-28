Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK maçı canlı izle!

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ADANA DEMİRSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor ile Niğde Anadolu FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi 28 Ekim Perşembe günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor ile Niğde Anadolu FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi 28 Ekim Perşembe (bu akşam) günü saat 20.45'te.

ADANA DEMİRSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi 20.45'ten itibaren canlı yayınla şifresiz olarak A Spor ekranlarında olacak.

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