Adana Demirspor maçının ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, kendileri adına çok zorlu bir maç geçtiğini vurgulayarak, "Adana Demirspor'u tebrik ederim. Disiplinli oynadılar. Bunu bekliyorduk. Bize çok zorluk çıkardılar. Son saniyeye kadar mücadele ettik. İlk 15-20 dakika zorluk çektik. Oyun kurmada baskılar yedik. Daha zor kalecileri 2-3 tane pozisyon kurtardı. Onları değerlendirseydik daha rahat maç geçebilirdi. Son saniyeye kadar kazanacağımıza inandık. Bizim için çok değerli bir galibiyet" dedi.

Öte yandan İtalyan teknik adam, genç oyuncu Yunus Akgün ile ilgili gelen bir soruya ise "Tabii ki de gelişime açık olan bir futbolcu. Bitiriciliğini ve oyun içi devamlılığını geliştirmesi gerekiyor. Bunları geliştirebilirse zaten yeteneği var, daha iyi yerlere gelebilir" cevabını verdi.

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor Haberleri

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