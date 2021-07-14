SPOR Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı
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SPOR Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktıMustafa AKIN-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.

SPOR Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı

Mustafa AKIN-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Isınma ve düz koşu ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti. İdmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı. Mavi-lacivertli ekibin yeni transferi İtalyan futbolcu Mario Balotelli, takımla ilk kez antrenmana çıktı.

SPOR Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı
SPOR Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı
SPOR Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı
SPOR Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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