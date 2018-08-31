Spor Adana Demirspor, Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı Kiraladı
Spor Adana Demirspor, Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı kiraladıİSTANBUL,(DHA)Adana Demirspor, Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor Adana Demirspor, Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı kiraladı
İSTANBUL,(DHA)
Adana Demirspor, Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlıların, geçtiğimiz yıl Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Orkan Çınar, geçen yıl devre arası transfer döneminde Konyaspor'a kiralanmıştı. 22 yaşındaki oyuncu bu kez ise Adana Demirspor'a 1 yıllığına kiralandı. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden Orkan Çınar transferini açıklayan mavi-lacivertli ekip şu ifadelere yer verdi;
"Hoş geldin Orkan Çınar! Adana Demirspor'umuz son olarak Beşiktaş forması giyen Orkan Çınar ile sözleşme imzaladı."