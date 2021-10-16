Adana'da pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi

KOZAN, ADANA (İHA) - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) tarafından kabul edilen ve Kozan Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan Avrupa'da Yetişkinlerin Spora Katılımı projesi kapsamında yetişkinler Kozan'da sağlık için spor için pedal çevirdiler.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Halk Eğitimi Merkezi önünde bir araya gelen bisiklet tutkunları Kozan'ın caddelerinde sağlık için spor diyerek bisikletleri ile tur düzenledi. 2018 yılından bu yana Türkiye'nin katılımıyla ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri etkililikleri düzenlendiğini aktaran Kozan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut, Türkiye ile birlikte tüm Avrupa'da bisiklet etkinliğimizin ERASMUSDAYS günlerinde yapılması ile sağlıklı yaşam için pedal çevirdiklerini kaydetti.

Akbulut, "Avrupa'da yetişkinlerin spora katılımı eğitimlerinin incelenmesi projemizi 2020 yılında ulusal ajansa sunmuştuk. Pandemi nedeni ile kısıtlanan hareketliliğimiz gecikti ama 27 eylül 3 ekimde diğer ortak kurumlarımız ile Avusturya'nın Viyana kentine giderek Viyana da sportif tesisleri gezdik ve ülkemize geri döndük. "Erasmus days" günleri Avrupa çapında düzenlenmekte bu yıl Erasmusdays günlerine denk getirdik ve ilk etkinliğimiz yürüyüş oldu. Bugün de yetişkinlerle birlikte bisikletlerimize bindik. Projemiz için faaliyetlerimiz devam edecek. 6 Kasım'da doğa yürüyüşümüz olacak sağlık için spor etkinliklerimiz sürecek" dedi. - ADANA