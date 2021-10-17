Açık su yüzme yarışı 'Oceanman Türkiye' Antalya'da sona erdi - Haberler Spor
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Açık su yüzme yarışı "Oceanman Türkiye" Antalya'da sona erdi

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Açık su yüzme yarışı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikinci kez düzenlenen açık su yüzme yarışı "Oceanman Türkiye", sona erdi.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde ikinci kez düzenlenen açık su yüzme yarışı "Oceanman Türkiye", sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günü, 5 kilometre ve 10 kilometre etaplarıyla tamamlandı.

İki gün boyunca 27 ülkeden 1150 sporcu, kıyasıya mücadele etti.

Yarışlarda 5 kilometre etabında birinciliği erkeklerde Ukrayna'dan Viacheslav Semhaikin, kadınlarda Hilal Zeynep elde etti.

10 kilometre etabında, Doğukan Ulaç erkeklerde, Aleyna Sungur da kadınlarda birinci oldu.

Dün gerçekleşen 3x750 metre Oceanman Takım yarışında erkeklerde Baydırmanlar, kadınlarda Rus Team ve karışıkta Ejderyalar birinciliği elde etti. 2 kilometre etabında ise erkeklerde Ukrayna'dan Viacheslav Semhaikin, kadınlarda milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş birinciliği kazandı.

Yarışların ardından düzenlenen törenle sporculara ödülleri verildi.

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
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