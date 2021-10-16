Açık su yüzme yarışı 'Oceanman Türkiye' Antalya'da başladı - Haberler Spor
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Açık su yüzme yarışı "Oceanman Türkiye" Antalya'da başladı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Açık su yüzme yarışı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikinci kez düzenlenen açık su yüzme yarışı "Oceanman Türkiye", başladı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde ikinci kez düzenlenen açık su yüzme yarışı "Oceanman Türkiye", başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününe, 500 metre Oceanman Çocuk yarışlarıyla başlangıç yapıldı.

3x750 metre Oceanman Takım ve 2 kilometre etaplarıyla devam edecek yarışma, yarın 5 kilometre ve 10 kilometrelik etapların ardından düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

Oceanman Türkiye Kurucu Ortağı Abdurrahman Açıkalın gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 ülkeden 700'ü yabancı bin 150 sporcunun yarıştığını belirtti.

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
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