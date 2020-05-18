SPOR Abdurrahim Albayrak: Beklenen ve programlanan bir ameliyattı
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SPOR Abdurrahim Albayrak: Beklenen ve programlanan bir ameliyattı

Abdurrahim Albayrak: Beklenen ve programlanan bir ameliyattı'Başkanımızın güçlü duruşuyla beraber her şeyi halledeceğiz''Sayın Ali Koç, 2 saate yakın hastanede kaldı'Yusuf Günay: 2 kritik ameliyat başarıyla geçmiş olduSERHAN TÜRK - KAAN ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray 2'nci Başkanı...

SPOR Abdurrahim Albayrak: Beklenen ve programlanan bir ameliyattı
18.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:54

Abdurrahim Albayrak: Beklenen ve programlanan bir ameliyattı

'Başkanımızın güçlü duruşuyla beraber her şeyi halledeceğiz'

'Sayın Ali Koç, 2 saate yakın hastanede kaldı'

Yusuf Günay: 2 kritik ameliyat başarıyla geçmiş oldu

SERHAN TÜRK - KAAN ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz'in ameliyat olduğu hastanede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in ameliyatlarının çok iyi geçtiğini ifade eden Abdurrahim Albayrak, 'Programladığımız şekildeydi. 2 gün önce de geldik, doktorumuz Dursun Buğra tarafından da bugün ameliyat kararı verildi. Başkanımız sabah erkenden ameliyata girdi. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Biraz önce yoğun bakımdan esprilerle, güzel şeyler söyledi. Dursun hocam geldi. Kendisiyle uzun uzun konuştuk. Ameliyatının çok iyi geçtiğini ifade etti. Oğlu ve eşi de yanına girdiğinde çok espriliymiş. Dursun hocaya da bizim sormuş yukardalar mı diye. Çok iyi demiş. Biz şimdi iftara gideceğiz sonrasında da tekrardan buraya geleceğiz. Ama beklenen, programlanan, daha önceki beyin ameliyatıyla ilgisi olmayan bir ameliyattı. Doktorların bilgisi dahilinde bu ameliyat gerçekleşti. Samimi şekilde söylüyorum. Sabah esprilerle asansöre koyduk, ameliyathaneye girdi. Allah'ın izniyle biz bu hastalığın üstesinden geleceğiz' ifadelerini kullandı.

'SAYIN ALİ KOÇ, 2 SAATE YAKIN HASTANEDE KALDI'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hastaneye geldiğini ve 2 saate yakın kalarak Mustafa Cengiz ile sohbet ettiğini anlatan Albayrak, 'Beyin ameliyatı da çok başarılı geçti. Uğur hocama da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli hocalarımız var. Dursun hocamın da eline sağlık. Gerçekten gurur duymalıyız hocalarımızla. Her şey istediğimiz gibi başarılı devam ediyor. Onun için mutluyuz, huzurluyuz. Bu akşam da huzurlu uyuyacağımıza inanıyorum. Sayın Ali Koç, beyin ameliyatı esnasında da hastaneye geldi, moral verdi, bizzat ilgilendi. Dün de buraya gelip bizimle, başkanımızla sohbet etti. 2 saate yakın burada kaldı. Ali Koç'a da teşekkür ediyorum Galatasaray camiası adına. Zaten kendi camiası da divan toplantısında Mustafa Cengiz'e baktınız mı diye sormuşlar, o da gittim baktım, demişti. Dün de tekrarladı Sayın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün de geldi. Uzun uzun sohbet ettik. Binlerce arayan var. Hepsine kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Hastalıklar birleştiricidir ama hakikaten Mustafa Cengiz başkanının seveni çok fazladır. Milyonlarca seveni vardır. Mübarek günde Mustafa Cengiz için dua eden milyonlarca insan var. Allah herkesten razı olsun' şeklinde konuştu.

YUSUF GÜNAY: 2 KRİTİK AMELİYAT BAŞARIYLA GEÇMİŞ OLDU

Mustafa Cengiz'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise 'Abdurrahim Bey'in de dediği gibi planlanan bir ameliyat gerçekleşti. Dursun Buğra hocamız yaptı. Başarılı bir ameliyat geçirdiğini söyledi. 2 kritik ameliyat başarıyla geçmiş oldu. Camiamıza, başkanımıza geçmiş olsun. İnşallah kısa sürede tedavi süreci sonuçlanacak ve başkanımız görevinin başına gelecektir' diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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