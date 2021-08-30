SPOR Abdullah Öztürk'ün final maçını ailesi ve öğrencileri birlikte izledi
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SPOR Abdullah Öztürk'ün final maçını ailesi ve öğrencileri birlikte izledi

SPOR Abdullah Öztürk'ün final maçını ailesi ve öğrencileri birlikte izledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Abdullah Öztürk'ün final maçını ailesi ve öğrencileri birlikte izlediNesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA (DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Abdullah Öztürk'ün final maçını ailesi ve öğrencileri birlikte izledi

Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA (DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Abdullah Öztürk'ün final karşılaşmasını, milli sporcunun ailesi ve öğrencileri birlikte izledi.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya kazanan milli sporcunun kendi adını taşıyan spor salonunda bir araya gelen ailesi ve öğrencileri büyük heyecan yaşayarak şampiyonluğa giden maçı izledi.

Son sayıya kadar gözyaşlarına hakim olamayan aileyi müsabakanın sonlanmasının ardından Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, görüntülü arayarak kutladı. Milli sporcunun babası Mehmet Ali Öztürk, çok gururlandıklarını belirterek, "Çok zor bir maçtı. Müsabakayı kazanmasıyla çok gururlandık. Bize çifte bir bayram yaşattı. Maçı alacağına canı gönülden inanmıştık. Evladımız oyun tekniklerini çok iyi biliyor. Aynı sevinci 2016'da da madalya almasıyla yaşatmıştı. Bu senede aynı sevinci yaşadık. Kardeşi Ali Öztürk de Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Nesim Turan, Kübra Korkut da bronz madalyayı getirerek bize aynı duyguları yaşattı. Madalya kazanamayan milli oyuncularımız da gönüllerin şampiyonu oldular" dedi.

İki oğlunun da olimpiyatlarda madalyayla döndüğü için gurur duyduğunu vurgulayan milli sporcunun annesi İkbal Öztürk, "Çok sevinçliyiz. Oğlumla gurur duydum. Allah herkese böyle bir duyguyu nasip etsin. İki oğlum, ikisi de yurt dışında ve ikisi de madalya alarak geliyor. Kazanması için akşamdan beri dua ediyordum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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