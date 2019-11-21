21.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:08

SPOR Abdullah Avcı: Yönetimin sunduğu sayı ve bütçe üzerinden gideceğiz

'Mevcut kadromuzla en iyisini yapmak istiyoruz'

'Takım iyi bir ivme yakaladı'

'Oturmayan birçok şey var'

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Abdullah Avcı, "Önümüzde Konya maçımız var. Takım iyi bir ivme yakaladı. Bundan sonraki süreçte mevcut kadromuzla en iyisini yapmak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Futbol Ekonomi Formu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbolda ekonominin önemine dikkat çeken Avcı, "Bazen maçlar oynanıyor, ekonomiyi soruyor herkes. Burada Sabah grubuna bir teşekkür edelim, böyle bir organizasyon düzenledikleri için. Evrensel futbolda, futbol ekonomisinin tartışıldığı durumlarda bundan sonraki süreçlere de yardım edebilecek bir organizasyon. Bununla ilgili kulüplerin de çalışmaları var. Bu bir kurumsallık. Ben ticaret lisesinde okudum. Giren para, çıkan para. Kasa hesabı, mal hesabı. İş biraz oraya gidiyor. Bu paneller, organizasyonlarda buna destek olacak. Umarım bundan sonraki süreçte herkes kulüpler; kaynaklarını, kurumsal kimliklerini, hafızalarını oluşturabilecek durumla beraber bundan sonraki sürece hızla adım atarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"YÖNETİMİN SUNDUĞU SAYI VE BÜTÇE ÜZERİNDEN GİDECEĞİZ"

Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapılıp yapılmayacağı sorulan Avcı, "Başkanımız ve yönetim kurulumuzun sunduğu bütçe ve sayı üzerinden gideceğiz. Başka bir şeyleri hesaplamanın ya da gözü kara bir şeylere gitmenin hesabı yok. Mevcuttaki durumdan en iyisini yapmaya çalışacağız. Onun üzerinden de çalışmalarımız futbol şube nazarında devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"TAKIM İYİ BİR İVME YAKALADI"

Siyah-beyazlı ekibin iyi bir ivme yakaladığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Sadece çalışıyoruz şu anda. Yarın gidiyoruz, Konya maçımız var. Önümüzde 6 maçımız var. Takım iyi bir ivme yakaladı. Bundan sonraki süreci mevcut kadromuzla en iyi şekilde sürdüreceğiz. İyi bir durumdayız. Bu haftada karşılığını almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"OTURMAYAN BİRÇOK ŞEY VAR"

Takımının sıkıntılı başladığını ancak daha sonradan toparladıklarını ifade eden Avcı, "Haftalık bakmak lazım, parçadan bütüne, adım adım gitmek lazım. Bu sene lig çok değişik seyrediyor. Biz sıkıntılı başladık, toparladık. Diğer takımlar iyi başladı, aşağı doğru seyrettiler. 11'inci, 12'nci haftalarda kırılma maçları olmaz. Daha çok süreç var. Daha maçlar oynanacak. Oturmayan birçok şey var. Bütün takımlar adına söylüyorum bunu. Cumartesi bir maç var. Hafta hafta bakarak, bir sonraki haftaya daha özgüvenli hazırlanalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA