Abdullah Avcı: 'Şampiyonluk yolunda önemli mesafe kat ettiğimize inanıyorum' - Haberler
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Abdullah Avcı: "Şampiyonluk yolunda önemli mesafe kat ettiğimize inanıyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç öncesi bütün senaryolara karşı hazırlandıklarını belirterek, şampiyonluk yolunda önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç öncesi bütün senaryolara karşı hazırlandıklarını belirterek, şampiyonluk yolunda önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Ev sahibi Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyun üstünlüklerinin olduğunu belirterek, "Maç öncesi bütün senaryolara karşı hazırlandık. Taraftarımızın müthiş desteğiyle oyun bizim istediğimiz gibi başladı. Oyunun başında net pozisyonu bulduk. Bazen oyunun dönüşlerindeki anlar yorucu olabiliyor. Öne geçerken geriye düştüğümüz bir pozisyonu yaşadık. Oyun üstünlüğümüz vardı, kırmızı kartın ve arkasından golün gelmesiyle birlikte oyunun o ana kadar üstünlüğümüz vardı ama daha sonra tamamen üstünlüğü ele aldık" dedi.

ŞAMPİYON OLMADIK, ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ MESAFE KAT ETTİĞİMİZE İNANIYORUM" Şampiyonluk yolunda önemli mesafe kat ettiklerini kaydeden Avcı, "Daha hiçbir şey kazanmadık. Şampiyon olmadık, şampiyonluk yolunda önemli mesafe kat ettiğimize inanıyorum. Sadece 3 puan aldık. Daha ligin başındayız. 21 bin kişinin Trabzonspor'a oyuncu grubu üzerinde çok etkileri var destek olduklarında bizim oyunumuzu hızlandıracaklar, baskımızı arttıracaklar. Bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Onların desteklemeleri çok önemli. İstedikleri, galibiyetti" şeklinde konuştu.

"YÖRESEL OYUNCULARA BİRAZ DAHA FAZLA SAHİP ÇIKALIM

Halkı bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Avcı, "Özellikle yöresel oyunculara biraz daha fazla sahip çıkalım. Alt kaynaktan gelmişler. Hem buranın taraftarları, hem de burada oynuyorlar. Bütçesini dengeliyorlar. Eleştiri tabiki olacak, bana da oyuncuya da olacak ama maç bittikten sonra yapalım. Çünkü taraftar bunu desteklediği an biz çok hızlı mesafe kat ediyoruz. Daha ligin başındayız bir şey kazanmadık. Bunun daha değerli olması için Göztepe maçı daha değerli olacak. Bu şehir bir çok şeyi hak ediyor. Haklı bir galibiyet aldık. Oyuncuları tebrik ediyorum. Bu şehre armağan olsun, rakibe de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Ozan Köse/İHA)

Abdullah Avcı: Şampiyonluk yolunda önemli mesafe kat ettiğimize inanıyorum

Abdullah Avcı: Şampiyonluk yolunda önemli mesafe kat ettiğimize inanıyorum

Abdullah Avcı: Şampiyonluk yolunda önemli mesafe kat ettiğimize inanıyorum

Abdullah Avcı:
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Haber: Abdullah Avcı: 'Şampiyonluk yolunda önemli mesafe kat ettiğimize inanıyorum' - Haberler
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