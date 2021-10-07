Abdullah Avcı, evinde ilk galibiyetini almak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında taraftarı önünde Fenerbahçe'yi yenerek ilk büyük maçını kazanmayı hedefliyor.

Milli arada takımına 4 gün izin veren Abdullah Avcı, 17 Ekim'de oynanacak olan Fenerbahçe maçı hazırlıklarının başlamasıyla birlikte yoğun bir mesaiye girecek. Bu maç öncesinde milli takımdaki oyuncuların durumları, sakat oyuncuların tedavi süreçleri ile birlikte kadroda bulunan oyuncuların performansına kadar hareketli bir tempoya girecek olan deneyimli teknik adam, bordo-mavili takımın başında taraftarı önünde ilk büyük maçını kazanarak şampiyonluk yolunda takımını bir adım öne geçirmeyi hedefliyor.

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geldiği günden beri önemli işlere imza attı. Süper Kupa'nın kazanılmasının yanı sıra 17. sıradan aldığı takımı Avrupa arenasını taşıyan tecrübeli teknik adam bu kez taraftarının desteği ile liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den almak için mücadele edecek.

YENİ BİR HİKAYE BAŞLAYACAK

Trabzonspor'un başında rekorlar kırarak farklı hikayelerin altına imza atan Abdullah Avcı, zorlu Fenerbahçe maçını kazanarak camiayı tam anlamıyla şampiyonluk havasına sokmayı hedefliyor.

Trabzonspor'un başında 330 gündür bulunan Abdullah Avcı, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumunda, geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye ise 1-0 mağlup olmuştu. Bu sezon ise Galatasaray karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen geriden gelip müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi bu kez Avcı yönetiminde evindeki ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

BÜTÜN VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik ekibi ile birlikte Fenerbahçe'nin tüm verilerini mercek altına alacak. Bu konuda önemli bir ekibe sahip olan tecrübeli teknik adam ortaya çıkartacağı tüm verileri oyuncularıyla yapacağı toplantılarda anlatacak. Sahada ise uygulamaya koyarak geri dönüşümlerini değerlendirecek.

(Gökmen Şahin/İHA)

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