Abdullah Avcı: "Bunun sonu harika olacak" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abdullah Avcı: "Bunun sonu harika olacak"

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Haberler | Spor

- Abdullah Avcı: "Bunun sonu harika olacak" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rekorlar üstüne rekorlar kırdıklarını belirterek, bunun sonunun harika olacağına inandığını söyledi.

- Abdullah Avcı : "Bunun sonu harika olacak"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rekorlar üstüne rekorlar kırdıklarını belirterek, bunun sonunun harika olacağına inandığını söyledi.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor, İzmir deplasmanının hikayesini anlatan bir video paylaştı. Takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden İzmir'e hareketi yer aldığı görüntülerde, taraftarların karşılaması ve İzmir şehrinden renkli görüntülerle birlikte Abdullah Avcı'nın takıma yönelik yaptığı konuşmanın sesi yayınlandı.

Avcı, takıma yönelik yaptığı konuşmada, "Büyük takım, büyük oyuncular ve lider takıma yakışır bir mücadele istiyoruz. Önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk böyle geliyor. Hakikaten çok güzel şeyler yaşıyoruz. Rekorlar üstüne rekorlar kırıyoruz. Bunun sonu harika olacak" dedi.

Abdullah Avcı: Bunun sonu harika olacak

Abdullah Avcı: Bunun sonu harika olacak

Abdullah Avcı: Bunun sonu harika olacak

Abdullah Avcı:
İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Spor Haberleri
Fırtına, İzmir'i de vurdu! Trabzonspor, Göztepe'yi tek golle geçerek liderliğini sürdürdü

Fırtına, İzmir'i de vurdu! Trabzonspor, Göztepe'yi tek golle geçerek liderliğini sürdürdü

 Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu

Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu

 Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı! Yıldız futbolcular, Alanya maçında yok

Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı! Yıldız futbolcular, Alanya maçında yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title