Abdullah Avcı: 'Biz iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz' - Haberler Spor
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Abdullah Avcı: "Biz iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Spor

- Abdullah Avcı: "Biz iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz" 2-1'lik Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Biz iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz" dedi.

- Abdullah Avcı : "Biz iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz"

KAYSERİ - 2-1'lik Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Biz iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz" dedi.

Trabzonspor, ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Rakibimizin özellikle iç sahada iştahlı arzulu oynayan, bununla ilgili sonuçlar bir takım. Tamamen direkt oyunu da oynayabilen, birçok özellikle geçiş takımına sahip, zaman zaman topu aldıklarında seti de oynayabilen bir takım. Biz oyuna özellikle hem karşılamada hem opsiyonlarda neler yapacağımızla ilgili çalışmıştık ve istediğimiz gibi başladı ve golü bulup öne geçtik. İlk yarı itibariyle böyle maçlarda rakibin direncini kırabilmek için özellikle kenarlarda buluşmalar önemli ve bunun yaptık. 2 direkt, 3 tane de net kaçırdık. İlk yarı itibariyle belki maçı tamamen cebimize alabilirdik. Rakibin tek kenar ortası gol oldu ve devreye 1-1 girdik. İkinci yarı itibariyle bazı gerginlikler oluyor ama biz oyunun içinde kaldığımız sürece Trabzonspor ismi ve kadro kalitesi oyunu çevirmeye çok müsaitti. Onun için penaltıdan gelen bir gol ve sonrasında kaçırdıklarımız var. Rakibin o bölümden sonra riskleri alarak direkt oyunlarla ve kenar ortalarla üzerimize gelmesinin büyük bir bölümünü karşıladık. İkinci toplar zaman zaman düştü. Oyunun içinde oyun ve oyuncu formasyonunda değişiklikler yaptık. Buna da giren öğrenciler olumlu tepkiler verdiler" ifadelerini kullandı.

İyi yolda olduklarını kaydeden Avcı, "Bir seneye yakındır bu takımın başındayım. Duygusu ve ruhu çok güzel. İyi bir yoldayız. Taraftarımız bize hem içerde destek hem de burada enerjisini vermeye devam etsin. Biz iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz. 8 maç, ikinci milli takım arası. 5 deplasman oynadık. 5 galibiyet 3 beraberlik var. Oyun kalitemiz devam ediyor. Onun için desteğe devam etsinler. İyi yoldayız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kayserispor iyi bir takım. Onlara çıktıkları yolda başarılar diliyorum" dedi.

Abdullah Avcı: Biz iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz

Abdullah Avcı: Biz iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz

Abdullah Avcı: Biz iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz

Abdullah Avcı:
İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Spor Haberleri
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Haber: Abdullah Avcı: 'Biz iyi yoldayız. İyi şeyler yapıyoruz' - Haberler Spor
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