Abdülkadir Ömür: Şehrin özlediği şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, "Tek amacımız, takımı galip getirip yukarılarda tutmak ve bu şehrin özlediği şampiyonluğa takımı ulaştırmak. Zor bir serüven olacak. Bu bizim için korku değil, sorumluluk değil, daha fazla bizi motive ediyor. Elimizden gelen her şeyi sezon sonuna kadar yapacağız" dedi.

Daha iyi performans sergilemek için çalıştığını söyleyen Abdülkadir Ömür "Futbolcunun inişli çıkışlı performansları olabiliyor. Takılıp kalmamak gerekiyor. Geriye dönüp suçu başkasında aramak gerekmiyor. Ben de elimden geldiğince eski performansıma dönmeye çalışıyorum. Takıma daha fazla yararlı ve katkılı oynamaya çalışıyorum. Umarın en kısa zamanda daha keyifli Abdülkadir izlettirebilirim" ifadelerini kullandı.