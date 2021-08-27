Spor A.Ş sporcusu Cemre Ateş milli takıma seçildi

Kayseri Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cemre Ateş'ten büyük başarı.25-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında İStanbul'da yapılan Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cemre Ateş milli takıma seçildi.