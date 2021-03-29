Spor A.Ş. sporcularından havuzda büyük başarı
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Spor A.Ş. sporcularından havuzda büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor A.Ş. sporcularından havuzda büyük başarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakalarında büyük başarı elde etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakalarında büyük başarı elde etti.

11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize müsabakaları 27-28 Mart tarihleri arasında Kayseri Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı. Yarışma sonucunda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından

Cansu Uçan 200 metre kurbağalama 1., 100 metre kurbağalama 1., 50 metre kurbalağama 1.

Beren Duru Aydın 100 metre kurbağalama 2., 50 metre kurbağalama 3.

Kerem Topçuhasanoğlu 100 metre kurbağalama 4. oldu.

Sporcular barajları geçerek bir üst tura katılmaya hak kazandı. - KAYSERİ

Spor A.Ş. sporcularından havuzda büyük başarı
Spor A.Ş. sporcularından havuzda büyük başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 10:44:45. #1.15#
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