Spor A.Ş okçuları Antalya'dan madalyalarla döndü

Antalya'da düzenlenen Açık Hava Büyükler Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Kulübü 5 madalya kazandı.

Antalya'da yapılan Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcularından Kamil Türkmen ve Fatma Maraşalı Klasik Yay Karışık Takım Kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Yine aynı şampiyonada Yunus Emre Arslan, Egemen Uslu ve Şükrü Mustafa Sönmez ise Makaralı Yay Erkek Takım Kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder. Başarılarının devamını dileriz" denildi. - KAYSERİ

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