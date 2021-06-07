Spor A.Ş'nin altın raketleri
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Spor A.Ş'nin altın raketleri

Spor A.Ş'nin altın raketleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tenis Turnuvasında mücadele eden Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 5 madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tenis Turnuvasında mücadele eden Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 5 madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri'de19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tenis Turnuvası 3-6 Haziran 2021 tarihleri arasında yapıldı. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvaya katılan Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları yarışmada 5 madalya alarak dikkat çekti. Turnuvada Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından 15-18 Yaş Grubu Erkekler kategorisinde Mustafa Halit Karataşgürler birinci Berkant Ateş ikinci olurken15-18 Yaş Grubu Kadınlar Kategorisinde ise Sıla Akyol birinci oldu. Yine 13-15 Yaş Grubu Erkekler Kategorisinde İrfan Mert Karaca üçüncülüğü elde ederken, 10-12 Yaş Grubu Erkekler Kategorisinde Dağhan Doğan üçüncü sırayı elde etti. - KAYSERİ

Spor A.Ş'nin altın raketleri
Spor A.Ş'nin altın raketleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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