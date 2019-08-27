Spor A.Ş. Koramaz Vadisi'nde yürüyüş düzenleyecek

27.08.2019 14:06

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve 7'den 70'e her yaş grubuna spor yapma imkanı sunan Spor A.Ş., düzenlediği kitle sporlarına yönelik faaliyetleri sosyal sorumluluk projeleriyle taçlandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 1 Eylül Pazar günü anlamlı bir etkinliğe daha imza atacak.



Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin Kayseri'nin farklı güzelliklerinde gerçekleştirdiği doğa yürüyüşleri devam ediyor. Spor A.Ş. tarafından 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan doğa yürüyüşü, tanıtılmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyetlerin yürütüldüğü Koramaz Vadisi'nde yapılacak. Ağırnas-Vekse-Bağpınar rotasında gerçekleştirilecek olan 6 kilometrelik doğa yürüyüşünün ardından önemli bir sosyal sorumluluk projesi de hayata geçirilecek. Doğa yürüyüşünün yapıldığı alanda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay Kan Merkezi ekiplerince kan bağışları alınacak. Geçen yıl Turan-Bağpınar parkurunda gerçekleştirilen doğa yürüyüşünün ardından katılımcılar tarafından yaklaşık 200 ünite kan bağışı yapılmıştı. Spor A.Ş.'nin Mayıs ayında Sarımsaklı'da yapılan doğa yürüyüşüne Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte katılmıştı.



Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek olan Koramaz Vadisi'ndeki doğa yürüyüşü ve kan bağışı etkinliğine katılmak isteyenler için şehrin farklı bölgelerinden saat 08.00'de servisler kaldırılacak. Doğa yürüyüşü ise saat 09.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA