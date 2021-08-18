Spor A.Ş.'den Zafer Bayramı'na özel iki turnuva
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Spor A.Ş.'den Zafer Bayramı'na özel iki turnuva

Spor A.Ş.'den Zafer Bayramı'na özel iki turnuva
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle '30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu ve Tenis Turnuvası' düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle '30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu ve Tenis Turnuvası' düzenleyecek.

20-30 Ağustos 2021 tarihlerinde Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesislerinde yapılacak olan 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu ve 22 - 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Tenis Turnuvası için kayıtlar devam ediyor. Turnuvaya kayıt yaptırmak isteyenler BüyükşehirBelediyesi yanında bulunan Bayanlar Spor & Fizyospor (Büyükşehir Belediyesi yanı) Merkezi'ne başvurabilecek. Plaj voleybolu için takımlar 5 kişiden (4 asil 1 yedek) oluşurken sadece 18 yaş üstü katılım sağlayabilecek. Tenis turnuvasında ise katılım için 16 yaşını doldurma şartı aranacak. Her iki turnuvaya da katılımlar ücretsiz olurken maçların 18.00-20.00 arasında oynanacağı duyuruldu.

Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesislerinde yapılacak olan iki turnuva içinde kayıtlar devam ediyor. - KAYSERİ

Spor A.Ş.'den Zafer Bayramı'na özel iki turnuva

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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