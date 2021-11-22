Spor A.Ş. basketbolda 3. oldu

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü'nün Basketbol takımı düzenlenen turnuvada 3. oldu.

18 Ekim - 20 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen Kayseri Kulüplü U14 Kızlar Basketbol Ligi büyük mücadeleye sahne oldu. Kayseri'de spor alanındaki başarılarıyla adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü'nün Basketbol Takımı turnuvada Kayseri 3.'sü oldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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