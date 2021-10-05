A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
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A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünya Kupası Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç'i konuk edecek olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Dünya Kupası Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç'i konuk edecek olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Stefan Kuntz, antrenman sırasında sık sık oyuncuları 'İleriye oynayın' şeklinde uyardı.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de Norveç ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına açık olarak gerçekleşen antrenmana, tedbir amaçlı dinlendirilen Merih Demiral ve Cengiz Ünder katılmadı. Her iki futbolcu, antrenman öncesinde yapılan toplantıda yer alırken daha sonra takımdan ayrıldı.

KUNZ'TAN UYARI: "İLERİYE OYNAYIN"

Isınma hareketlerinin ardından elle oynanan koordinasyon idmanı yapan futbolcular daha sonra taktik çalıştı. Taktik idman sırasında Teknik Direktör Stefan Kuntz, sık sık orta saha oyuncularını geriye oynamamaları konusunda uyararak "İleriye oynayın" dedi.

1,5 saat süren antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Ay-Yıldızlılar, çalışmalarına yarın devam edecek. A Milli Takım'da cezalı olan Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü, Norveç karşısında forma giyemeyecek.

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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