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A Milli Takım 90+9. dakikada gelen golle Dünya Kupası umutlarını sürdürdü

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
A Milli Takım 90+9. dakikada gelen golle Dünya Kupası umutlarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekibe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyeti getiren goller 75. dakikada Serdar Dursun ve 90+9. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.

Grupta iki maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda'yı takibini sürdürdü.

Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık ile oynayacak.

Stefan Kuntz'un gözyaşları

A Milli Takım'ın uzatma dakikalarında bulduğu golle aldığı galibiyet sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gözyaşlarına hakim olamadı.

Gol sonrasında büyük sevinç yaşayan Alman teknik adam, son düdükten sonra bir süre sahada yürüdü ve gözyaşlarını sildi.

Milli futbolcular ve teknik heyet galibiyet golünden sonra ve maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Stefan Kuntz'la ilk galibiyet

A Milli Takım, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile ilk galibiyetini Letonya deplasmanında aldı.

Kuntz yönetiminde ilk maçını İstanbul'da Norveç ile oynayan ay-yıldızlı ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Alman teknik adam ikinci maçında galibiyet sevinci yaşatmayı başardı.

Letonya karşısında 97 yıl sonra galibiyet

A Milli Futbol Takımı Letonya karşısında 97 yıl sonra kazandı. Rakibi karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 22 Haziran 1924'te Riga'da 3-1'lik sonuçla alan ay-yıldızlı ekip, uzun süren şanssızlığını kırdı.

Milli takım 1924'ten sonra Letonya ile oynanan 6 maçta 1 yenilgi ve 5 beraberlik almıştı

Serdar Dursun ilk milli maçında ilk golünü attı

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Serdar Dursun, Letonya mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve ilk kez ay-yıldızlı formayı giydiği maçta ilk golünü attı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşmanın 65. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine Serdar Dursun'u oyuna sürdü. Serdar, mücadelenin 75. dakikasında ay-yıldızlı ekibe 1-1'lik beraberliği getiren golü atmayı başardı.

Burak Yılmaz 30. golüne ulaştı

Letonya karşısında ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü atan kaptan Burak Yılmaz, A Milli Takım formasıyla 74. maçında 30. golüne ulaştı.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.
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