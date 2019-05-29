SPOR A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı 3-0 mağlup etti

Nesrin AYDIN/ ANKARA, (DHA)

SALON: Ankara TVF Başkent Voleybol

HAKEMLER: Dobrev Dobromir ( Bulgaristan), Shaaban Nasr ( Mısır)

TÜRKİYE: Cansu, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Ezgi, Meryem, Yasemin, Zehra, Aslı, Fatma, Ebrar, Gizem (L) (Şebnem)

ALMANYA: Denise, Selma, Franziska, Nele, Kimberly, Lena, Louisa, Hanna, Denise Imoudu, Marie, Leonie, Lisa, Lenka (L) (Anna)

SETLER: 21-25, 16-25, 15-25

SÜRE: 77 (26, 28, 23)

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2'nci haftasında Türkiye, Almanya'yı 3-0 mağlup etti.

Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 21-25, 16-25 ve 15-25 setlerle 3-0 yenerek Milletler Ligi 2'nci haftasındaki ilk galibiyetini aldı. Milli Takım yarın 17: 30'da Rusya ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA