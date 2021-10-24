A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 26 Ekim Salı günü Sırbistan'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik maçla devam eden idman, esneme ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Ay-yıldızlı kafile, yarın sabah Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket edecek.

Gruptaki ilk müsabakasında Portekiz ile 1-1 berabere kalan milli takım, ikinci karşılaşmada ise Bulgaristan'ı 1-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe), Fatma Şahin (Beşiktaş Vodafone).

Defans: Gülbin Hız, Kezban Tağ, Ece Tekmen, Eda Karataş (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Berna Yeniçeri, Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), Büşra Kuru (FFC Niederkirchen).

Orta saha: Ebru Topçu, Emine Ecem Esen, Derya Arhan, İlayda Civelek (ALG Spor), Elif Keskin, Cansu Nur Kaya (Beşiktaş Vodafone), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Miray Cin (MSV Duisburg), Nur Yaren Özpolat (Enskede IK Dam), Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy 1).

Forvet: Melike Öztürk, Yağmur Uraz, Kader Hançar (Beşiktaş Vodafone), Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor).