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A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Gülbin Hız'ın babası vefat etti

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Gülbin Hız'ın babası vefat etti

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Gülbin Hız'ın babası Mehmet Ali Hız vefat etti.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Gülbin Hız'ın babası Mehmet Ali Hız vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı oyuncu babasının cenazesine katılmak için teknik direktörü Necla Güngör Kıragası ile Riva'daki milli takım kampından ayrılarak Gölcük'e gitti.

Mehmet Ali Hız'ın cenazesi yarın Gölcük Yukarı Değirmendere Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Değirmendere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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Haber: A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Gülbin Hız'ın babası vefat etti - Haberler Spor
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