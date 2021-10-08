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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Bulgaristan ve Sırbistan'la yapacağı maçlar öncesi aday kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Bulgaristan ve Sırbistan'la yapacağı maçlar öncesi aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, 21 Ekim Perşembe günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Bulgaristan'ı konuk edip, 26 Ekim Salı günü deplasmanda Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

H Grubu'nda Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan'la birlikte yer alan milli takım, ilk maçında ağırladığı Portekiz'le 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe), Fatma Şahin (Beşiktaş Vodafone).

Defans: Gülbin Hız, Medine Erkan, Kezban Tağ, Ece Tekmen (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Berna Yeniçeri, Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone), Dilan Yeşim Taşkın (USV Neulengbach), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), Büşra Kuru (FFC Niederkirchen).

Orta Saha: Ebru Topçu, Emine Ecem Esen, Derya Arhan, İlayda Civelek (ALG Spor), Elif Keskin, Cansu Nur Kaya (Beşiktaş Vodafone), Ece Türkoğlu (Old Dominion Üniversitesi), Miray Cin (MSV Duisburg), Nur Yaren Özpolat (Enskede IK Dam), Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy 1).

Forvet: Melike Öztürk, Yağmur Uraz, Kader Hançar (Beşiktaş Vodafone), Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor).

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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