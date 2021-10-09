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SPOR A Milli Futbol Takımı, Letonya'ya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR A Milli Futbol Takımı, Letonya'ya geldiSerhan TÜRK / RİGA(Letonya), (DHA) - A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8'inci maçında Letonya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için ülkeye geldi.

SPOR A Milli Futbol Takımı, Letonya'ya geldi

Serhan TÜRK/ RİGA(Letonya), (DHA) - A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8'inci maçında Letonya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için ülkeye geldi.

Saat 15.30 dolaylarında İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla başkent Riga'ya hareket eden kafile, saat 18: 10 dolaylarında şehre iniş yaptı. Milli kafile daha sonra otobüs ile konaklayacağı otele hareket etti.

Letonya - Türkiye karşılaşması 11 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

SPOR A Milli Futbol Takımı, Letonya'ya geldi

SPOR A Milli Futbol Takımı, Letonya'ya geldi

SPOR A Milli Futbol Takımı, Letonya'ya geldi

SPOR A Milli Futbol Takımı, Letonya'ya geldi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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